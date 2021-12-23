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Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:00:00 -
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladığı belirtildi. Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Altay Bayındır'ın bireysel çalışmalar yaptığı, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi.

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