  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de transfer dönemi hesapları açıklandı
Spor

Fenerbahçe'de transfer dönemi hesapları açıklandı

Sarı-lacivertli kulüp, transfer döneminin 23,1 milyon avro gelir ve 14,6 milyon avro giderle tamamlanıp, 8,5 milyon avro kar elde edildiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:26:47 -
Fenerbahçe'de transfer dönemi hesapları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, geride kalan transfer döneminde 8,5 milyon avro kar elde edildiğini ve futbol takımının 2020-2021 sezonu bütçesinin 56 milyon avro olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün transfer sezonunun kapanmasının ardından Borsa İstanbul'a gönderdiği açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer aldı.

Açıklamaya göre, tamamlanan yeni sezon yapılanması kapsamında 18 yeni futbolcu takıma katılırken, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu ile yollar ayrıldı.

Yapılanma neticesinde, 23,1 milyon avro transfer geliri (bonservis) elde edildi. Yapılan transferlere ise 14,6 milyon avro harcandı. Sarı-lacivertli kulüp, toplamda 8,5 milyon avro transfer karı elde etti.


- Toplam bütçe 56 milyon avro


Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu bütçesi vergiler dahil 56 milyon avro.

Futbol A takımının 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon avro oldu. Teknik kadro dahil tüm futbol takımı personelinin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçe ise 56 milyon avro şeklinde gerçekleşti.

2020-2021 sezonuna ait tüm transferler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından Fenerbahçe'ye tanınan takım harcama limiti dahilinde incelendi ve onaylandı.

Fenerbahçe'de geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderleri ile tüm teknik kadronun, kulüp personelinin ve vergilerilerin de içinde olduğu personel bütçeleri (Milyon avro cinsinden) şöyle:

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Personel bütçesi (vergi dahil) 93,3 81,2 63,8 56
Oyuncu Garanti Ücret ve Fesih (Vergi hariç) 64,2 52,1 40,6 35,9

Not: Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol AŞ, Fenerium çalışanları dahildir.

Not 2: 2020-2021 sezonunda gelir vergisi oranı yüzde 20 baz alınmıştır.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türkiye'den kritik hamle
Siyaset

Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türkiye'den kritik hamle

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'a gideceğini açıkladı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay