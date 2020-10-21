  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Perotti, daha sonra özel programı dahilinde idmanı sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:38:24 -
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas organizasyonları üzerinde durdu. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Ligin 5. haftasında deplasmanda yapılan Göztepe karşılaşmasında sırtının üzerine düşen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Sakatlığı bulunan Diego Perotti ise idmanın ilk bölümündeki çalışmaya katıldı. Arjantinli futbolcu, daha sonra takımdan ayrılarak özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Tecrübeli kanat oyuncusunun gelecek hafta içinde antrenmanların tamamında takımla çalışmasının beklendiği, 2 Kasım'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında da kadroya girme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay