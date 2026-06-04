Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Kulübün altyapı ve gençlik yapılanmasında yeni bir vizyon geliştirme kararı doğrultusunda, Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesinde idari veya teknik sorumlu olarak görev yapan Şanlı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı. Efsane ismin akademideki mesaisinin son bulması, camiada geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe formasını giydiği dönemde hırsı, liderliği ve kritik golleriyle taraftarın sevgilisi haline gelen, kulübün yakın tarihine damga vurmuş sembol isimlerden Tuncay Şanlı'nın Samandıra macerası kısa sürdü. Genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması amacıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yürütülen altyapı projelerinde sorumluluk üstlenen tecrübeli futbol adamıyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.