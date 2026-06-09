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Spor Fenerbahçe’de şafak vakti transfer ablukası! İşte masadaki Ederson gerçeği
Spor

Fenerbahçe’de şafak vakti transfer ablukası! İşte masadaki Ederson gerçeği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Fenerbahçe’de şafak vakti transfer ablukası! İşte masadaki Ederson gerçeği

Fenerbahçe’de siber ve finansal güç hamleleriyle yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, çarşamba günü düzenlenecek tarihi törenle mazbatasını almaya hazırlanırken, transfer piyasası saniyeler içinde alev aldı. Sarı-lacivertli camiada deprem etkisi yaratan kritik zirve öncesi, dünya çapındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson’un Aziz Yıldırım’ın sarsılmaz duruşu ve olumlu sözleri sonrası çubuklu formaya yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı kaleci Ederson'un geleceğini netleştirmek için yeniden görüşme yapacak. Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili olumlu açıklamalarının ardından deneyimli eldivenin Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık görevine seçilen Aziz Yıldırım, çarşamba günü mazbatasını alacak.

ÖNCELİK SANTRFOR

Başkan Aziz Yıldırım ve futbol komitesi, çarşamba günkü mazbata töreninin ardından yeniden bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerde bu görüşmede transfer planlaması masaya yatırılacak. Fenerbahçe'de forvet transferi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe santrfor ile birlikte sol stoper, sağ kanat ve sağ bek bölgelerine öncelikli transfer yapmak istiyor.

EDERSON İLE GÖRÜŞME

Sarı-lacivertlilerde kaleci transferi ise şu anda öncelikli olarak görülmüyor. Fenerbahçe'de yeni yönetim, Brezilyalı file bekçisi Ederson ile yeni bir görüşme yapacak.

Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra Yıldırım'ın kendisiyle ilgili olumlu sözleri dolayısıyla takımda kalmaya sıcak bakan Ederson'un geleceğinin bu toplantıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

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