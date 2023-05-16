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Spor Fenerbahçe’de Osayi Samuel depremi
Spor

Fenerbahçe’de Osayi Samuel depremi

Yeniakit Publisher
2023-05-16 14:07:00 -
Fenerbahçe’de Osayi Samuel depremi

Fenerbahçe, başarılı futbolcu Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’ye, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi Bright Osayi Samuel'den kötü haber geldi. Antrenmanda aldığı darbe sonrası sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık belirlendi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel’in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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