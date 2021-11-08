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Spor Fenerbahçe'de kaos patlak verdi
Spor

Fenerbahçe'de kaos patlak verdi

7 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'de bu sezonda peş peşe gelen kötü sonuçların ardından taraftar kazan kaldırdı. Kayserispor karşılaşmasında istifaya çağrılan başkan Ali Koç'la ilgili gündeme oturacak bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli gazeteci Faik Çetiner, Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı almayı planladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 22:51:00 -
Fenerbahçe'de kaos patlak verdi

3 sene önce büyük beklentilerle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon mutlak galibiyet parolasıyla lige başlayan sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 20 puan alarak 7. sırada liderin 10 puan gerisinde kaldı. Son olarak Kayserispor maçının ardından tribünler tarafından istifaya çağrılan Ali Koç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

"Divan kurulunda konuşmadı"

YouTube'da Bağımsız Ekran kanalına konuşan tecrübeli gazeteci Faik Çetiner, Ali Koç'un seçime gitme kararı almak üzere olduğunu söylerken, "Dün ulaştım bu habere, Ali Koç, olağanüstü seçim kararı almayı planlıyor. Güven mi tazelemek istiyor? Aday olur mu yeniden? Bilemem ama Divan kurulunda konuşmadı, gergindi" dedi.

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