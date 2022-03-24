Fenerbahçe'de kadro dışı kim kaldı? Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı mı bırakıldı?

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, "Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a "Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek" diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, 'Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar.' dedi. Ardından Fenerbahçe Yönetimi performansları da kötü olan iki futbolcunun da kadro dışı kalması yönünde karar aldı.