Fenerbahçe korona olanlar | Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynadığı derbinin ardından 1 futbolcunun korona testinin pozitif olduğu açıklanmıştı. Kulüp kon hakkında yeni açıklamalar yaptı ve vaka sayılarının arttığı ifade edildi. Peki, Fenerbahçe’de kim korona oldu?

Fenerbahçe'de kaç kişi korona? Fenerbahçe'de korona olanların isimleri

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Yaşanan vakalar nedeniyle bugün tüm oyuncularımıza ve teknik heyete yapılan PCR testleri neticesinde, teknik heyetten 1, idari personelden 1 olmak üzere toplam 2 profesyonelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır" denildi.

Fenerbahçe’de 5 futbolcu ve 2 personelin testi pozitif çıktı. Ancak kulüp koronavirüse yakalananların isimlerini açıklamadı.