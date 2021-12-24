Fenerbahçe'de John Terry heyecanı
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü eski futbolcu John Terry'yi gündemine aldı. İngiliz ekibi Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry, Fenerbahçe'yi Diego Lugano'ya sordu.
Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırdı.
Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
"Lugano'yu Fenerbahçe'yi sordu"
Skorer'in edindiği bilgiye göre; sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.
İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecana neden oldu.
Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.
İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.