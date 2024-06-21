Fenerbahçe'de iki futbolcuyla imzalar atıldı! Taraftar çıldıracak!
Fenerbahçe yeni sezon transferlerine başladı. Sarı-lacivertli ekip, Mert Hakan'la iki yıllık sözleşme uzatırken, Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı üç yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ilk transferini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Açıklamanın devamında ise sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni mukavele yapıldığı bilgisi yer aldı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:
“Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
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2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."
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