Fenerbahçe'de her yol O'na çıkıyor!

Teknik direktör konusunda en çok tercih yapan ekip olan Fenerbahçe'de gözler artık takımı ayağa kaldıracak yerli bir isme çevrildi. Sarı-Lacivertliler, Süper Ligi çok iyi tanıyan bir isim olan Okan Buruk için girişimlerini hızlandırdı.

Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör Okan Buruk'u gündemine aldı.

Skorer'de yer alan habere göre; Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe’de camia ve taraftarlar endişelenmeye başladı.

Hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi

Ali Koç dönemindeki kronik sorun bir kez daha kendini gösterdi. Son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü.

Bu sezon da benzer problem aynen devam etti. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi.