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Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:42:27 -
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Milli takım kamplarından dönen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdikleri aktarıldı. Dimitris Pelkas ile Filip Novak idmana katılmazken, 2 oyuncunun bu akşam İstanbul'a dönecekleri bildirildi.

Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in tedavilerine ise devam edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.


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