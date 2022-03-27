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Spor Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Spor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 21:18:00 -
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanında sahada çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Günün ilk antrenmanında salonda çalışan sarı-lacivertli ekip, pas ve top kapma çalışmaları sonrası çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Attila Szalai'nin tedavisi devam ederken antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu daha sonra özel programına uygun olarak idman yaptı.

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