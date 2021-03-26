Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu krizi patlak verdi

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Emre Belözoğlu'nun Pro-Lisansı olup olmadığı tartışma oluşturdu.

Erol Bulut'un istifasının ardından medyaya servis edilen haberlerde Emre'nin Pro-Lisansa sahip olduğu belirtilse de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Tekrardan revize edilen haberlerde Emre Belözoğlu'nun UEFA B ve UEFA A lisanslarına sahip olduğu, ancak Pro-Lisansının bulunmadığı öğrenildi.

Pro-Lisansı olmamasının Emre Belözoğlu'na dezavantajları neler?

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2011 yılından itibaren UEFA üyesi ülkelerde, Pro Lisans Diploması olmayan antrenörlere çalışma izni vermiyor. Bu durumda yedek kulübesinde yer alabilen Emre Belözoğlu'nun basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmasına izin verilmeyecek.

Tahir Karapınar göreve getirilecek

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Pro-Lisansa sahip olmamasına bir çözüm arayan sarı-lacivertli yönetim, çareyi altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'ı yeniden ekibe dahil etmekte buldu. Tahir Karapınar geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak basın toplantılarına katılmış ancak takımı yöneten ismin Emre Belözoğlu olduğu iddia edilmişti.

UEFA Pro-Lisans nedir?

UEFA Pro Lisans, UEFA'nın profesyonel seviyedeki antrenörlere zorunlu tuttuğu teknik direktörlük lisansıdır. UEFA B ve UEFA A lisansını almaya hak kazanan antrenörler daha sonra Pro-Lisans seviyesine yükselir. UEFA üyesi ülkelerde bir futbol kulübünü 12 haftadan fazla yönetmek için UEFA Pro Lisansı talep edilmektedir.