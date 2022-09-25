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Spor Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme!
Spor

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme!

Milli araya moralli giren sarı-lacivertlilerde yönetim boş durmadı. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Mauricio Lemos'un sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. FIFA'lık olmamak için Uruguaylı stoperin menajeri İstanbul'a davet edildi. Lemos ise bu sezon alacaklarının tamamını Fenerbahçe'den talep etti. Görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken kısa süre içinde resmi adımların atılacağı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:38:00 -
Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme!

Milli araya moralli giren sarı-lacivertlilerde yönetim boş durmadı. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Mauricio Lemos'un sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. FIFA'lık olmamak için Uruguaylı stoperin menajeri İstanbul'a davet edildi. Lemos ise bu sezon alacaklarının tamamını Fenerbahçe'den talep etti. Görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken kısa süre içinde resmi adımların atılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de devre arasına bile gelmeden ilk ayrılık yaşandı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un planları arasında kesinlikle yer almayan Lemos'un sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Uruguaylı stoper ise bu fesih görüşmelerinde problem çıkarttı.

Lemos'un ise Fenerbahçe yönetimine tek şartla takımdan ayrılacağını iletmesi işleri durma noktasına getirdi. Bu sezonki alacaklarının tamamının ödenmesi halinde sözleşmesini problemsiz olarka feshedilmesini kabul eden Lemos'a sarı-lacivertli yönetimden şimdilik onay çıkmadı.

Bu görüşmeleri yapmak için Lemos'un menajerini İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, pazarlıkların sonucunda anlaşıp Lemos ile kesin olarak yolları ayırmayı planlıyor. Jorge Jesus'un sezon sonuna kadar oynatmayı düşünmediği Uruguaylı stoper ise şimdiden kendine yeni takım arayışlarına başladı.

 

 

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