Fenerbahçe'de büyük kriz patlak verdi! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe'nin kaleci sıkıntısı her geçen gün artıyor. Altay Bayındır, performansı ile soru işareti yaratırken, bir yandan da sözleşme yenilemeye yanaşmıyor. Kalecisi Altay Bayındır ile bir türlü anlaşamayan Fenerbahçe'nin nasıl bir yol izleyeceği ve yeni bir kaleci alıp almayacağı büyük soru işareti olmuş durumda.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır konusunda halen belirsizlik sürüyor. Hem performansı ile hem de sözleşme sorunu ile gündemde olan Altay için hikâyenin nasıl sonuçlanacağı herkes tarafından merak ediliyor.

Özellikle Galatasaray ile oynanan derbide gösterdiği performans nedeniyle taraftarların hedefinde olan milli kaleci ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Avrupa maçlarındaki performansı da çok eleştirilen Altay için kritik anlardayız. Zira Fenerbahçe Yönetimi ile Altay Bayındır'ın istediği rakamlar arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Sözleşme yenileme çalışmalarının uzun süredir devam etmesinde aradaki rakamsal farklılıklarının etkisi büyük.

Akşam'a göre; Sarı-Lacivertliler'in kalesini koruyan yıldız oyuncu, yönetimden yıllık 30 milyon lira istedi. Fenerbahçe Yönetimi ise yeni sözleşmede yıllık 18 milyon liraya kadar çıkabileceğini oyuncu tarafına iletti. Görüşmeler halen sürüyor ancak iki rakam arasındaki farkın kısa süre içinde kapanması beklenmiyor. Takvim'in haberine göre iki taraftan biri fedakârlık yapmazsa kapanacak gibi de durmuyor.

Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile sözleşme yenileme çalışmaları sırasında ortaya transfer iddiaları atıldı. Sarı-Lacivertliler'in bu süreçte Fransız ekibi PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas'ı gündeme aldığı iddia edildi. Hatta başka bir iddiaya göre Fenerbahçe, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki eldiven Samir Handanovic ile görüşüyor.