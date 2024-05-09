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Spor Fenerbahçe’de büyük harekat! Batshuayi’nin yerine...
Spor

Fenerbahçe’de büyük harekat! Batshuayi’nin yerine...

Yeniakit Publisher
2024-05-09 13:21:00 -
Fenerbahçe’de büyük harekat! Batshuayi’nin yerine...

Fenerbahçe’nin, 3 milyon Euro kazanan Belçikalı Batshuayi’nin yerine Iheanacho’yu düşündüğü belirtildi.

Süper Lig'de zirve yarışında son 3 haftada rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürmekte. Özellikle son dönemde ortaya çıkan golcü krizini yeni sezonda da yaşamak istemeyen Sarı Lacivertliler'in sürpriz bir ismi gündemine aldıkları ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, yeni sezonun ilk transferi için Karagümrük’ün sol beki Levent Mercan’ı bitirme noktasına geldi. Ali Koç’un yeniden aday olup seçilmesi halinde, başarılı oyuncuya imza attırılacak.

Iheanacho radarda

Sportif direktör Mario Branco, farklı bölgeler için de çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son ismin Kelechi Iheanacho olduğu öğrenildi. Leicester ile Premier Lig’e geri dönen 27 yaşındaki forvet, buna rağmen kulübünden ayrılma kararı aldı. Nijeryalı yıldız, sezon sonunda sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkacak. Ihenacho’nun menajerlik şirketi, Ali Koç’un başkan olduktan sonra birçok oyuncusunu transfer ettiği ROGON. Bu durum, Sarı-Lacivertliler’e avantaj sağlayabilir.

Fenerbahçe’de forvetlerden Dzeko’nun bir yıl daha kontratı var. Ancak yeni sezonda 39 yaşında olacak Boşnak yıldız, as forvet olmayabilir. Batshuayi’nin sözleşmesi bitiyor, Kulübün 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Branco’nun, senelik 3 milyon Euro kazanan Belçikalı’nın yerine Iheanacho’yu düşündüğü belirtildi. Portekizli sportif direktörün, ROGON’la ilk teması kısa sürede kurup maaş beklentisini soracağı öğrenildi. Eğer Batshuayi’nin maliyetine yakın bir rakamı kabul ederse, Ihenacho için resmi girişimler başlayabilir.

Kelechi Iheanacho, 2015’te Taye Academy’den Manchester City altyapısına transfer olmuş, daha sonra A takıma yükselmişti. Leicester, yıldız forveti 2017’de 28 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı. Golcü oyuncu, takımı Championship’e düşmesine rağmen Leicester’da kaldı. Ancak Ihenacho, Premier Lig’e dönüş bileti alındıktan sonra, Avrupa Kupaları’nda mücadele eden bir takımda kariyerini sürdürmek için sözleşme uzatmama kararı aldı.
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