Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme!

Taraftarlar forvet transferinin bir an önce bitirilmesini bekliyor. Yönetim, uzun süredir gündemde olan Maxi Gomez’e imza attırmak için büyük mesafe kat etmişti. Uruguaylı golcü artık İstanbul’dan gelecek daveti beklemeye başlamıştı. Ancak Fenerbahçe’de Alexander Sörloth için bir girişim daha yapılması kararlaştırılınca, Gomez transferi uzadı. İspanya’dan gelen haberler, bunun pahalıya patlayabileceğini gösteriyor. Santi Mina’yla yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo’nun, eski golcüsü Maxi Gomez’i kadrosuna katmak için kolları sıvadığı belirtildi.

Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak kariyerinde büyük bir patlama yaptığı Celta’ya geri dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi. İspanyol ekibinin, Sarı-Lacivertliler’in Valencia’ya önerdiği 10 milyon Euro’dan daha iyi bir rakamla masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü. Jesus’un takımda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki golcü konusunda yaşanan bu gelişmeler sonrası yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor. Sörloth konusunda olumlu gelişmeler yaşanması halinde Fenerbahçe tamamen Norveçli yıldıza odaklanabilir.