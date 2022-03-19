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Spor Fenerbahçe'de beklenen son!
Spor

Fenerbahçe'de beklenen son!

Fenerbahçe'de form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen Jose Sosa, artık tamamen gözden çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 13:39:00 -
Fenerbahçe'de beklenen son!

Fenerbahçe'de form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenen Jose Sosa, artık tamamen gözden çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Yönetimin ve İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Sosa, adeta kendisini bitirdi.

YOLLAR AYRILACAK

Kartal, ligde son 4 karşılaşmada tecrübeli öğrencisini yedek oturttu ve hiç süre vermedi.

36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa'yla yolları ayıracak. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etmesi bekleniyor.

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