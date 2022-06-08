Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Ozan Tufan veda etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Hatayspor'dan Adama Traore transferlerini bitirmeye çok yaklaştı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Transfer dönemi Cuma günü başlayacak ancak İngiliz ekibi arayışlarını sürdürüyor. Hull City'nin Dailmail muhabiri Baz Cooper, Hull City'nin Ozan Tufan ve Adama Traore transferleri için sona geldiğini duyurdu. Habere göre; iki ismin transferi de kısa süre içerisinde açıklanacak.

Teknik direktör Shota Arveladze'nin takıma yedi ismi katmak isterken, transferlerin Temmuz'un ilk haftasına yetişmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Bu çerçevede takıma katılacak Ozan Tufan'ın bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hull City'nin gündemindeki bir diğer isim ise Jean Michael Seri. Geçen yılı Championship şampiyonu tamamlayan Fulham'ın orta saha oyuncusu için de Hull City çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen ve yeni sezon öncesi tekrar Sarı Kırmızılı ekibin gündemine gelen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu, Fulham serbest bırakmıştı.