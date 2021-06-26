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Spor Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan
Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, 6 bin 459 oyla tekrar başkanlığa seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 19:09:00 - 2021-06-26 19:20:32
Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe’de Ali Koç aldığı 6 bin 459 oyla ikinci kez başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

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