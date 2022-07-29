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Spor Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Spor

Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 23:00:00 -
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi

Sarı-lacivertliler, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."

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