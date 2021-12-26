Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ligde bu akşam Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak, konuk ekip ise 8 maçlık 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00 başlayacak maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1'den izleyebilecek.
Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Mounir, Tetteh, Adem Büyük