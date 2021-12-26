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Spor Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Spor

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Ligde bu akşam Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak, konuk ekip ise 8 maçlık 3 puan hasretini sona erdirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:29:00 -
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 15 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00 başlayacak maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1'den izleyebilecek.

Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Mounir, Tetteh, Adem Büyük

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