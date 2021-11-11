Fenerbahçe Vitor Pereira ile yollarını ayıracak mı? Vitor Pereira istifa edecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de futbol takımı ve kulüp gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor maçının ardından da istifaya davet edilen, Divan Kurulu’nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bozuyor. Ali Koç, FB TV ekranlarından canlı yayında camiaya sesleniyor.

Ali Koç şunları söyledi: “Burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de yöneticiysen, başkansan, teknik direktörsen diğer kulüplere göre kredin çok daha azdır. Son 15-20 yılda geldiğimiz nokta bu. rakibin hocası bir sorgulanıyorsa, Fenerbahçe'nin hocası beş sorgulanıyor. Vitor Pereira ilk açıklandığından itibaren hedef noktasına kondu. Yok şu gelecekmiş, bu gelecekmiş, birini getiremediniz diye eleştiriler oldu. Yabancı hocalara çok fazla tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler. Yabancı hocayı yıpratmalar başlıyor."

Vitor Pereira gönderilecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşananları değerlendirdi. Galatasaray maçını kazanacaklarını söyleyen Koç olası bir mağlubiyette radikal bir değişiklik almayacaklarını söyledi. “Her zaman B planı olmalıdır ama şu an bir B planına ihtiyacımız yok" diyen Koç, Pereira'nın buraya bir hikayeyi bitirmeye geldiğini belirtti.

Mesut Özil istifa edecek mi?

Ali Koç, yaptığı açıklamada Mesut Özil konusuna da değindi. İşte Koç’un Mesut Özil açıklaması: “Sezon başında beri Van Persie olayı yaratılmaya çalışıldı. Mesut daha sık oynamak istiyor. Oynamaya aç. Sezon başında maç eksikliğinin giderilmesi için aldığı süre arttı. İyi bir Mesut'un yarattıklarını dünyada az futbolcu yaratabilir. Zaman zaman sistemle Mesut uyuşmuyor da olabilir. Aşık olduğu ülkesine, takımına geldi. Kendini dünyaya göstermek istiyor. Mesut'un da işine odaklanması lazım, ticari işleri bir kenara bırakıp. Fiziksel durumu da her geçen gün iyiye gidiyor. Bir sakatlık yaşadı. Kayseri maçından önce sadece 1 idman yapabilmişti. Sonradan oyunu nasıl çevirdiğini gördük. Vitor hocamız Mesut'tan nasıl daha fazla faydalanacağına çalışmalı. Mesut oynamayınca mutsuz, zaman zaman da bunu dile getiriyor. Hocanın sorumluluğu sadece Mesut'u değil tüm oyuncuları daha iyi kullanabilmek. Talihsizlikler yaşadık. Burada esas olan Fenerbahçe'dir. Ne başkanı, ne hocası, ne futbolcusu.”