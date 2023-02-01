Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde! Pirlo'dan Borini açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası Borini açıklamasında bulundu.

Takımla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık." dedi.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "Fabio Borini çok önemli bir oyuncu. Gitmesini istemem. Umuyorum bizle kalır. Transfer dönemlerinde bu şekilde senaryolar ortaya çıkabilir." şeklinde konuştu.