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Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanları alıyor
Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanları alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 14:06:00 -
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanları alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 20 Ocak 2023

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 3 Şubat 2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 7 Şubat 2023

Giriş Sınavı Tarihi : 9 Şubat 2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 13 Şubat 2023

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri :

Tel: 0216 910 1907

Başvuru Yeri : [email protected] (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e- posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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