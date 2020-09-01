Fenerbahçe Üniversitesi ile dopdolu gelecek!

Uluslararası alanda söz sahibi nesiller yetiştirme hedefi ile çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Üniversitesi;1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 5 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile toplamda 17 lisans bölümü ve 10 ön lisans programı ile yeni öğrencilerini bekliyor.

Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile olan iş birliği sayesinde kulübün modern spor tesislerinin kullanımı,Medicana Sağlık Grubu'nun isehastanelerinde staj ve çalışma imkanlarından da yararlanabilmektedirler. Fenerbahçe Üniversitesi; İstanbul sosyal yaşamının merkezinde konumlanan yerleşkesi ile öğrencisine keyifli, güvenli ve kaliteli yaşam ve eğitim imkanı sunmaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, Dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış; bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almak hedefiyle yoluna devam etmektedir.