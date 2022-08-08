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Spor Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig'in 1.haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 17:20:00 -
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 1.haftasında Fenerbahçe ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Ümraniyespor 8 Ağustos Pazartesi (bu akşam) karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık sebebiyle 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü idmanında bireysel çalışan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor.

Öte yandan Süper Lig'in yeni İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında yaşayacak.

 

 

 

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