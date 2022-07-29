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Spor Fenerbahçe, UEFA'dan ceza alır mı?
Spor

Fenerbahçe, UEFA'dan ceza alır mı?

Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı tezahüratlarla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatmasına yönelik Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılma cezası verileceğini düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 12:53:00 - 2022-07-29 13:05:23
Fenerbahçe, UEFA'dan ceza alır mı?

Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı tezahüratlarla ilgili UEFA'nın soruşturma başlatmasına yönelik Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılma cezası verileceğini düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar, Dinamo Kiev'in ilk golü sonrası tezahüratlarda bulunmuştu. Bunun üzerine de UEFA, Fenerbahçe hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmayla ilgili İHA'ya konuşan Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Atanan müfettiş, konuyla ilgili araştırmalar yapacak, deliller toplayacak ve bir dosya oluşturarak Etik ve Disiplin Komitesi'ne sunacak. Bu dosyayla ilgili de Fenerbahçe savunmasını Etik ve Disiplin Komitesi'ne verecek. Ancak kulüp her ne kadar bazı taraftarlar tarafından kısa bir süre bu eylemin gerçekleştiğini iddia etse de münferit olarak taraftarlarının yapmış olduğu eylemlerden sorumlu" ifadelerini kullandı.

"Para cezası veya stadyum kısmen kapatılabilir"

Yaşanan durumla ilgili UEFA'nın prosedürlerine değinen Bilgiç, "Konuyla ilgili eylemin karşılığı UEFA Disiplin Talimatı'nın 16. ve yine aynı disiplin talimatının 14. maddesinde vücut buluyor. Disiplin Talimatı'nın 23. maddesinde disiplin cezalarının belirlenmesiyle ilgili düzenleme var. Bu maddeye göre yetkili disiplin mercii ağırlaştırıcı ve hafifleştirici sebepleri dikkate alarak ihlalin objektif ve sübjektif unsurları doğrultusunda hükmedilecek disiplin cezasının türünü ve kapsamını belirler. Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında da söz konusu dosyada şartların durumuna göre verilecek disiplin cezasında artırıma ya da indirime gidilebilir. İşte bu noktada gerek kulübün resmi açıklama yapması gerek tezahürat yapan kişi sayısının taraftar sayısına oranı ve de gerekse tezahüratın zamansal olarak kısa sürmesini savunmasına kullanabilir. Ayrıca Kiev yedek kalecisi Boyko'nun hareketi de tahrik olarak değerlendirilebilir. Disiplin Talimatı'ndaki ilgili maddeler ve UEFA'nın benzer olaylarda verdiği cezalara bakıldığında Fenerbahçe'nin para cezası veya para cezasının yanında stadyumun kısmen kapatılmasıyla karşılaşacağını düşünmekteyim. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayer Leverkusen arasında 2017 yılında oynanan maçta bağımsız Katalonya bayrakları ve tribünlerdeki bağımsızlık tezahüratları nedeniyle, UEFA tarafından ev sahibi kulübe 40 bin Euro ceza verildi. En güncel örnek olarak ise UEFA, 17 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Konferans Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla yaptığı maçta, 'Karabağ, Ermenistan'ındır' yazılı pankart açılması nedeniyle Fransa'nın Olimpik Marsilya kulübüne 20 bin Euro para cezası verdi" diye konuştu.

 

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