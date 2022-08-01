Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! Büyük sürpriz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesine göre Fenerbahçe, Slovacko maçı öncesinde 25 kişilik oyuncu listesi bildirdi. Listede yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique yer alırken, Lemos ile Berisha'nın da kadroda yer aldığı gözlerden kaçmadı. Kadroda olmayan isimler arasında sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Pelkas ile Tisserand'ın da isimlerinin yer almadığı gözlendi.

Listede uzun süre sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Max Meyer, Steven Caulker ve Samatta da kadroda yer almadı. Sarı Lacivertliler'in yeni transfer Tiago Çukur da UEFA kadrosunda olmayan isimlerden biri oldu. Genç futbolcunun deneyim kazanması için bu sezon başka bir takıma kiralık verilmesi gündemde.

Listede yer alan isimler şu şekilde:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Gustavo Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Attila Szalai

Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Joshua King, Lincoln, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Burak Kapacak, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Berisha, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya