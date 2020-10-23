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Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:56:04 -
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile 25 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Diego Perotti antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Ferdi Kadıoğlu da Perotti gibi özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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