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Spor Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:05:59 -
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalıştığı, Diego Perotti'nin de idmanın ilk bölümünde yer aldığı kaydedildi.

Alerjik reaksiyonları devam eden Mame Thiam'ın ise antrenmana katılmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.

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