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Spor Fenerbahçe teknik direktörlüğe Fonseca'yı getirdi
Spor

Fenerbahçe teknik direktörlüğe Fonseca'yı getirdi

Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:57:00 - 2021-06-30 15:02:56
Fenerbahçe teknik direktörlüğe Fonseca'yı getirdi

Fenerbahçe, Paulo Fonseca'yla anlaşmaya vardı.

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Yorumlar

İlker

ŞAMPİYONLUK YİNE HAYAL. Yıllardır yabancı teknik direktörler bu ülkede şampiyonluk yaşatmıyor. En son Ziko 2007'de şampiyonluğu gördü. İstatistikler maalesef yalan söylemiyor.
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Murat KOCA

Yılmaz Vural’a şans verilmeliydi bence ama hayırlı olsun artık. Bunca paralar harcanıyor inşallah başarı gelir.
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