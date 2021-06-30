Fenerbahçe teknik direktörlüğe Fonseca'yı getirdi
Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Paulo Fonseca'yla anlaşmaya vardı.
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Bu soru Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak ve diğerlerine… Kılıçdaroğlu’nun Danıştay tehdidine karşı ne düşünüyorsunuz?
Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Paulo Fonseca'yla anlaşmaya vardı.
Ayrıntılar geliyor...
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