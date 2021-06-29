Fenerbahçe Steven Caulker'ı duyurdu
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."