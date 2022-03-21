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Spor Fenerbahçe sol bekini İspanya'da buldu
Spor

Fenerbahçe sol bekini İspanya'da buldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde, flaş bir isim gündeme geldi. Sol beke takviye yapacak olan Fenerbahçe, İspanyol sol bek için girişimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 11:54:00 -
Fenerbahçe sol bekini İspanya'da buldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde, flaş bir isim gündeme geldi. Sol beke takviye yapacak olan Fenerbahçe, İspanyol sol bek için girişimlere başladı. 

Löw, Bielsa ve Jorge Jesus'la temaslarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, sezon bitmeden kararını açıklamayı hedefliyor.

Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, önceliğini sol bek transferine vermiş durumda.

Filip Novak'la yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, sol bek bölgesine en az 1 transfer yapacak.

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu gelecek sezon sol bek bölgesinde değil, sol önde değerlendirmek istiyor.

Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, Espanyol'da forma giyen Adria Pedrosa'yı gündemine aldı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki İspanyol sol beki kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pedrosa, sol bekte ve sol açıkta forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan İspanyol sol bekin kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

Espanyol'da bu sezon 29 maça çıkan Pedrosa, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

ADRIA PEDROSA KİMDİR?

13 Mayıs 1998'de İspanya'nın Barcelona şehrinde dünyaya gelen Adria Giner Pedrosa, futbola Escola de Futbol Gava'da başladı. Ardından Espanyol altyapısına transfer olan Pedrosa, bu kulüpte 109 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol 13 asistlik performans ortaya koydu. 23 yaşındaki futbolcu İspanya U21 Milli Takımı'nda 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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