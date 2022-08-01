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Spor Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı
Spor

Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile 4 Ağustos perşembe günü oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 13:53:00 -
Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 3 Ağustos Çarşamba günü genel satışa çıkacak biletlerin fiyatları ise tepki çekti.

En ucuz bilet 180 TL

En ucuz bilet fiyatı 180 lira olurken, en pahalısı ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına isyan ederken sosyal medyada adeta kazan kaldırdılar. "Avrupa'da finale mi çıkıyoruz!" yorumlarıyla yönetime tepkilerini gösteren sarı-lacivertli futbolseverler, biletlerin daha ucuz olması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

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