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Spor Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı
Spor

Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 19:37:00 -
Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ilk hamlesini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoper Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

Yarın idmana çıkması bekleniyor

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerin yarın yapacağı idmanda bulunması bekleniyor.

Bonservisi 4 milyon euro

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a 4 milyon euroyu taksitler halinde ödemesi bekleniyor.

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