Fenerbahçe Sambacı stoperin peşinde

Forvet transferi için çalışmalarında artık sona gelen Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin savunma hattına bir takviye daha yapmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe kurmaylarının başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

Sürpriz iddia

Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde kurmayların forvet hattına ağırlık verdiği süreçte sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin savunma hattına takviye yapmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre; Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un istenen performansı vermemesi nedeniyle Fenerbahçe'de sağ stoper arayışları başladı.

Lyanco bombası

Süper Lig devinin transfer çalışmaları kapsamında çok sayıda ismi listesine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin resmi temas kurduğu yıldız ortaya çıktı. Süper Lig devinin, Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Kiralama formülü

Fenerbahçe idarecilerinin Lyanco Vojnovic'in transferi için Southampton ve menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Lyanco Vojnovic geçtiğimiz sezon Torino'dan Southampton'a 7 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu. 25 yaşındaki stoper bu sezon 3 maçta toplam 8 dakika sahada kaldı.

Rota Brezilya

Bologna ve Sao Paulo'da da forma giyen Lyanco Vojnovic, daha önce alt yaş kategorilerinde Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Brezilyalı savunmacının Southampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.