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Spor Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı?
Spor

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı?

Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan yine dorukta olacak. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda yer alan temsilcimiz FB, Royal Antwerp’ı konuk edecek. Peki Fenerbahçe Royal Antwerp maçı saat kaçta nerede ve ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi D Grubu fenerbahçe puanı, Fenerbahçe Royal Antwerp kadrosu. İşte Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ayrıntıları…

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:05:00 - 2021-10-20 11:05:43
Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bir puanla 3. sırada yer alıyor. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek.

Fenerbahçe Royal Antwerp UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı nerede oynanacak? Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak. Rus hakem Sergei Ivanov'un yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Royal Antwerp istatistikleri

 İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe, yarın rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Gruptaki ilk 2 maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

Fenerbahçe Royal Antwerp kadrosu

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

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