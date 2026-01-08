  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

2025 nasıl geçti, 2026 nasıl olacak? Şimşek’ten ekonomide yılın değerlendirmesi

Yapay zeka sohbet geçmişi dehşeti ortaya çıkardı: ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi genci hayattan kopardı

Antalya'da film gibi soygun: ‘Polis operasyonu’ süsü verip 4 milyon dolar çaldılar

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

Şans eseri kurtuluş! Terör örgütü SDG'den Türk basınına kurşun

Starlink’in Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu! Uydudan internette "yerli filtre" dönemi başlıyor!

Bakmayın CHP’nin çevreci geçindiğine! Bursa Büyükşehir Belediyesi suçüstü oldu

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!
Spor Fenerbahçe resmen açıkladı: İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı belli oldu
Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı: İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe resmen açıkladı: İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Transfere ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can, Ekim ayında kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

Spor

Fenerbahçe flaş transferi resmen açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23