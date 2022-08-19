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Spor Fenerbahçe nihayet Zajc'ın kıymetini anladı!
Spor

Fenerbahçe nihayet Zajc'ın kıymetini anladı!

Geçtiğimiz sezon satış listesindeyken; Vitor Pereia'nın takımın başına gelmesiyle hazırlık maçlarında boy gösteren Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe taraftarlarının takdirini toplamıştı. Yeni hocası Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. Sarı - lacivertli yönetimin Zajc hakkındaki kararı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:55:00 -
Fenerbahçe nihayet Zajc'ın kıymetini anladı!

Geçtiğimiz sezon satış listesindeyken; Vitor Pereia'nın takımın başına gelmesiyle hazırlık maçlarında boy gösteren Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe taraftarlarının takdirini toplamıştı. Yeni hocası Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alıyordu. Sarı - lacivertli yönetimin Zajc hakkındaki kararı belli oldu.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Miha Zajc, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran Sloven orta saha oyuncusu, taraftarların da sevgilisi haline geldi. Son maçlarda takımına ciddi anlamda katkı veren Zajc, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumuna gelmişti.

Jorge Jesus'un lig ve Avrupa'da düzenli olarak ilk 11'e dahil ettiği Miha Zajc, iyi bir çıkış gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki isim, ortaya koyduğu performansın ardından transferin de en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı.

Sarı-Lacivertli yönetim, birçok Avrupa kulübünden teklif alan ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan Zajc'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Önümüzdeki günlerde yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Yönetimin Miha Zajc'ın maaşına da zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istediği gelen öğrenildi.

Miha Zahc, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi. Sloven futbolcu bu sezon ise 4 resmi maça çıktı ve 1 asiste imza attı.

 

 

 

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