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Spor Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-05-06 19:11:00 -
Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber

Konyaspor, Marlos Moreno'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'da Marlos Moreno maç kadrosuna alınmadı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Geçen hafta oynadığımız EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi sağ uyluk hamstring kas grubu tendonunda gerilme ve ödem oluşan futbolcumuz Marlos Moreno, hafta içi kısmi takım antrenmanlarında kendini denemiş ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmamıştır. Futbolcumuzun tedavi ve antrenman programı, sağlık ekibimizin planlaması dahilinde devam etmektedir."

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