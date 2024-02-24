FENERBAHÇE-KASIMPAŞA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe muhtemel 11’i)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Kasımpaşa maçı öncesinde sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci sakatlandı. İsmail Kartal’ın Kasımpaşa karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11’i belli oldu. İrfan Can’ın yerine Cengiz Ünder’in sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçı kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olacak. Kasımpaşa oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, haftanın dikkat çeken karşılaşmasına ilişkin son bilgiler…

İsmail Kartal ve öğrencileri, Kasımpaşa karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadelenin detayları belli oldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 21 kez iç sahada karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 9 kez galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçeli futbolseverler ise 27. haftada oynanacak Kasımpaşa mücadelesinin başlangıç saatini mercek altına aldı. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının detayları…

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Fenerbahçe Kasımpaşa mücadelesi bugün saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa.

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde ligin 28. haftasında oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı. 28 yaşındaki oyuncunun adale sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

İKİ TAKIM 41 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

FENERBAHÇE SON DURUM

Fenerbahçe son 10 maçta 9 kez kazandı, 1 kez kaybetti. Süper Lig’de bu sezon ligde en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Sarı lacivertliler, rakip fileleri 68 sarsarken kalesinde ise sadece 21 gol gördü.

Fenerbahçe, 27. hafta öncesinde topladığı 67 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı lacivertliler, 26 karşılaşmada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KASIMPAŞA SON DURUM

Kasımpaşa bu sezonun dikkat çeken takımları arasında yer aldı. İstanbul ekibi oynadığı 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa haftaya topladığı 39 puanla 5. sırada girdi.