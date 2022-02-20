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Spor Fenerbahçe Kadıköy'de hata yapmadı
Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de hata yapmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 yenerek üst üste 2. maçını kazındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 21:17:00 -
Fenerbahçe Kadıköy'de hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 67. ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe 17 hafta sonra üst üste kazandı

Bu sonuçla ligde 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe puanını 43 yaparken, Atakaş Hatayspor 39 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Malatyaspor'u konuk edecek.

Hatayspor'da sakatlık

Hatayspor'da maçın 15. dakikasında Burak Öksüz sakatlandı ve oyundan çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun kaburgasında kırık ya da çatlak şüphesi bulunduğu ve bu nedenle müsabakaya devam edemeyeceği öğrenildi.

Arda ve Çağtay ilk kez 11'de

Fenerbahçe’de 16 yaşındaki Arda Güler ve 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de sahne aldılar.

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