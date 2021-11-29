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Spor Fenerbahçe ile Göztepe puanları paylaştı
Spor

Fenerbahçe ile Göztepe puanları paylaştı

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:00:00 - 2021-11-29 23:18:25
Fenerbahçe ile Göztepe puanları paylaştı

Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Göztepe'nin golünü 40. dakikada Jahovic, Fenerbahçe'nin golünü ise 48. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Fenerebahçe'de Novak 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e, Göztepe ise 11'e çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, haftayı lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kapattı.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ise Gazianetp FK'yı konuk edecek.

Fenerbahçe'de iki cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Miha Zajc cezalı duruma düştü. Filip Novak da ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İki oyuncu gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Müsabakanın ilk yarısında bir pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci'nin bayrağı İrfan Can Kahveci'ye çarpması sonucu İrfan Can yere düştü.

Göztepe 5 maçtır kazanamıyor

Ligde üst üste 5. maçından galibiyet çıkaramayan Göztepe ise haftayı 11 puanla 18. sırada tamamladı.

İç sahada son golünü 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir maçında atan Göztepe, kendi evinde 4 maç sonra gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip Jahovic'in vuruşuyla, taraftarının önünde 407 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Müsabakayı 16 bin 141 seyirci takip etti.

Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer (Dk. 77 Berisha), Zajc (Dk. 64 Sosa), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Rossi), Mesut Özil (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun

Goller: Dk. 40 Jahovic (Göztepe), Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 88 Novak (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Zajc, Dk. 74 Sosa, Dk. 75 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 74 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)

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