Fenerbahçe iddiası sonrası Murat Sancak ilk kez konuştu!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sezon bitince Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Vincenzo Montella'nın durumu hakkında ilk kez konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında konuştu.

Sancak, İtalyan teknik adam hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için TRT Spor'a konuştu.

"YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor Başkanı Sancak konuya ilişkin "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" şeklinde görüş belirtti.

2021-2022 sezonunun Eylül ayında Adana Demirspor'un başına geçen İtalyan çalıştırıcı, takımın başında 72 karişılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 1.74'lük puan ortalaması yakaladı.

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Süper Lig'de topladığı 63 puan ile sıralamada 4. basamakta yer alan ve Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor'da Montella, takımına oynattığı hücum futbolu ile taraftarlardan beğeni topluyor. Vincenzo Montella'nın kulübü ile kontratı sezon sonunda (30 Haziran'da) bitiyor.