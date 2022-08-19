Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'na dava açtı

Fenerbahçe, 3 Temmuz dönemindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na maddi, manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

İtibarın iadesi talepli yargı davası açıldı

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz tarafından, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında Savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe resmi siteden açıklama yaptı

Konuya ilişkin Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na karşı 19 Ağustos 2022 tarihinde, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açmıştır. Tüm kamuoyuna bildiririz." denildi.