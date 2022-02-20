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Spor Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 18:32:00 -
Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Ligin 26.haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayaspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.

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