Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe maç sonucu | Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ligin 26.haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Hatayspor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.
Hatayaspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.