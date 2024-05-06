Fenerbahçe harakiri yaptı! Galatasaray ile puan farkı artık 6! Şampiyonluk kaçtı gibi...
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak büyük yara aldı ve Lider Galatasaray ile puan farkı son üç haftaya girilirken 6’ya yükseldi.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe şampiyonluk yarışında kritik TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak büyük yara aldı ve Lider Galatasaray ile puan farkı son üç haftaya girilirken 6’ya yükseldi.
21. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ara pasında Tadic’in sert şutunda, top yandan auta gitti.
27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski’nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın vuruşunda, meşin yuvarlak Slowik’te kaldı.
30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında Dzeko’nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.
44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu’nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
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48. dakikada Çağlar sağ kanattan hareketlenen İrfan’a uzun pasını gönderdi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 50. dakikada sol kanattan topla gelen Tadic çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Altı pasın içerisinde çıkıp kafayı vuran Dzeko’nun topu yandan auta çıktı.
58. dakikada ön alanda baskı yapan Çağlar topu alıp sağ kanattan çıkmak istedi ancak topun kontrolünü kaybetti.
62. dakikada Tadic’in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi bekletmeden arka direğe ortasını açtı ancak arka direkte Mert topu elle kontrol etti.
63. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi ortasını açtı. Ceza sahası içinde boş kalan Dzeko’nun vuruşunu Slowik kornere tokatladı.
71. dakikada Ferdi’nin pasında topla buluşan Tadic arka direğe ortasını açtı. Arka direkte iyi yükselen Dzeko’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.
76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Mert bekletmeden ortasını açtı. Dzeko’nun aşırttığı topta Batshuayi şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.
Maçta Fenerbahçe galibiyet golünü bulamadı ve şampiyonluk yarışında iyiden iyiye geride kaldı.